Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,1 azalışla 273,2 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 1,9 azalarak 275,4 milyar dolara geriledi.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azalarak 548,5 milyar dolara geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentilerin aksine düştü - Son Dakika

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