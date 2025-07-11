ABD'de Haziran'da Bütçe Fazlası 27 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Haziran'da Bütçe Fazlası 27 Milyar Dolar

11.07.2025 22:05
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ABD hükümeti, gümrük gelirlerindeki artışla haziranda 27 milyar dolar bütçe fazlası verdi.

NEW ABD federal hükümeti, gümrük gelirlerindeki artış ve eğitim harcamalarındaki düşüşün etkisiyle haziranda 27 milyar dolar bütçe fazlası verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının dokuzuncu ayında, federal hükümetin bütçe fazlası 27 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl haziranda 71 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 41,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri haziranda yüzde 13 artarak 526 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 7 azalışla 499 milyar dolara düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda haziran ayında gümrük vergisi gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 301 artışla 27 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

Bir mali yılda ilk kez 100 milyar doları aşan gümrük vergisi geliri, 9 ayın toplamında 113 milyar dolar olarak hesaplandı.

Hükümetin eğitim harcamalarının da haziranda yıllık bazda yüzde 91 azaldığı görüldü.

9 aylık bütçe açığı 1,3 trilyon dolar oldu

Ülkede 2025 mali yılının dokuzuncu ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 1 trilyon 337 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 273 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 9 ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 4 trilyon 8 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 6 artışla 5 trilyon 346 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Hükümet, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Haziran'da Bütçe Fazlası 27 Milyar Dolar - Son Dakika

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