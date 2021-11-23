ABD'de imalat sanayi PMI kasımda beklentinin üzerine çıktı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0,7 puan artışla 59,1'e yükselerek beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin kasım ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, kasımda bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 59,1 değerine çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen endeksin 59 değerini alması bekleniyordu. Son 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, ekimde 58,4 ile 10 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Hizmet sektörü PMI ise kasımda geçen aya göre 1,7 puan azalarak 57'ye indi.

Bu dönemde 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin 59 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, ekimde 58,7 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da kasımda geçen aya kıyasla 1,1 puan azalışla 56,5 oldu. İki ayın en düşük seviyesine inen bileşik PMI, ekimde 57,6 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, ABD ekonomisinin ısınmaya devam ettiğini belirtti.

Ekonomik faaliyetin genişleme hızı kasımda daha yavaş olmasına rağmen büyümenin uzun vadeli salgın öncesi ortalamanın üzerinde kaldığına işaret eden Williamson, şirketlerin artan talebi karşılamak için kapasiteyi artırmaya odaklanmaya devam ettiğini ifade etti.

Williamson, genişleme hızdaki yavaşlamanın ekonominin devam eden arz kısıtlarıyla nasıl başa çıkmakta zorlandığını gösterdiğini aktardı.

Girdi maliyetinin kasımda keskin bir artış gösterdiğini belirten Williamson, mal ve hizmetler için uygulanan ortalama fiyatların benzeri görülmemiş bir oranda artmaya devam ettiğini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.