ABD'de imalat sanayi PMI eylülde beklentilerin aksine arttı - Son Dakika
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ABD'de imalat sanayi PMI eylülde beklentilerin aksine arttı

23.09.2022 17:48
ABD'de imalat sanayi PMI eylülde beklentilerin aksine arttı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık bazda 0,3 puan artışla 51,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık bazda 0,3 puan artışla 51,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

S&P Global, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 51,8 değerine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine artış kaydederek 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksinin bu dönemde 51,1 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ağustosta 51,5 olmuştu.

Ekonomik faaliyetteki daralma devam ediyor

ABD'de hizmet sektörü PMI ise eylülde geçen aya göre 5,5 puan artarak 49,2'ye çıktı.

Söz konusu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesine tırmanmasına rağmen hizmet sektöründeki daralmaya işaret eden endeksin 45 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Endeks, ağustosta 43,7 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI de eylülde aylık 4,7 puan artarak 49,3 oldu. Hizmet sektöründe olduğu gibi 3 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen ekonomik faaliyetteki daralmanın sürdüğünü gösteren bileşik PMI, ağustosta da 44,6 değerini almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ABD'li işletmelerin üretimde art arda üçüncü ay düşüş bildirdiğini belirtti. Ekonomik faaliyetteki daralmanın eylülde geçen aya kıyasla ılımlı hale geldiğine işaret eden Williamson, ancak enflasyon baskılarının tarihi standartlara göre yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat sanayi PMI eylülde beklentilerin aksine arttı - Son Dakika

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