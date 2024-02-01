ABD\'de İnşaat Harcamaları Aralıkta Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023 Aralık ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 2 trilyon 96 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları geçen yıl kasımda da yüzde 0,9 artmıştı.

Kamu inşaat harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 1,3, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,7 arttı.

İnşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 13,9'luk artış kaydetti.