ABD'de inşaat harcamaları mayısta beklentilerin aksine azaldı - Son Dakika
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ABD'de inşaat harcamaları mayısta beklentilerin aksine azaldı

01.07.2022 19:28
ABD'de inşaat harcamaları mayısta beklentilerin aksine azaldı

ABD'de inşaat harcamaları, mayısta piyasa beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1'lik azalış gösterdi.

ABD'de inşaat harcamaları, mayısta piyasa beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1'lik azalış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 1,78 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, nisanda yüzde 0,8 artmıştı.

Söz konusu dönemde özel sektör inşaat projeleri değişim göstermezken, kamu inşaat harcamaları yüzde 0,8 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 9,7'lik artış gösterdi.

Analistler, inşaat harcamalarında yaşanan azalışın ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasının ekonomiyi yavaşlattığının bir işareti olduğunu belirtti.

YORUMLAR
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Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları mayısta beklenenden az arttı Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları mayısta beklenenden az arttı ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 daraldı ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 daraldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de inşaat harcamaları mayısta beklentilerin aksine azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ABD'de inşaat harcamaları mayısta beklentilerin aksine azaldı - Son Dakika
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