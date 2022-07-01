Buna göre, ülkede inşaat harcamaları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 1,78 trilyon dolar oldu.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ABD'de inşaat harcamaları mayısta beklentilerin aksine azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.