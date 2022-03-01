ABD'de inşaat harcamaları ocakta beklentileri aştı - Son Dakika
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ABD'de inşaat harcamaları ocakta beklentileri aştı

01.03.2022 18:13
ABD'de inşaat harcamaları ocakta beklentileri aştı

ABD'de inşaat harcamaları, ocakta aylık bazda yüzde 1,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de inşaat harcamaları, ocakta aylık bazda yüzde 1,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 1,68 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerini geride bırakan inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,8 artmıştı.

Söz konusu dönemde özel sektör inşaat projeleri yüzde 1,5 ve kamu inşaat harcamaları yüzde 0,6 arttı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 8,2'lik artış kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de inşaat harcamaları ocakta beklentileri aştı - Son Dakika


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