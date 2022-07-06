ABD'de ISM hizmet endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
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ABD'de ISM hizmet endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

06.07.2022 17:28
ABD'de ISM hizmet endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık bazda 0,6 puanlık azalışla 55,3 değerine inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık bazda 0,6 puanlık azalışla 55,3 değerine inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ISM haziran ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, haziranda önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 55,3 değerine geriledi.

Hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamanın devam ettiğini gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi 54,3 değerini alması yönündeydi.

Beklenenden az düşüş göstermesine rağmen Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen endeks, mayısta 55,9 değerini almıştı.

Üretim endeksi, haziranda aylık bazda 1,6 puanlık artışla 56,1'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2 puan azalarak 55,6 seviyesine indi. İstihdam endeksi de bu dönemde 2,8 puanlık azalışla 47,4 oldu.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 18 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde hiçbir sektör daralma kaydetmedi.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global de haziran ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi 51,6'dan 52,7 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, mayısta 53,4 olarak kaydedilmişti.

Yukarı yönlü revizyona rağmen hizmet sektörü PMI verisi, ocak ayından bu yana en düşük seviyede kaydedildi.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda 51,2'den 52,3'e revize edildi. Bileşik PMI, mayısta 53,6 değerini almıştı.

S&P Global'den yapılan açıklamada, yeni siparişlerin Temmuz 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdiği belirtildi.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de ISM hizmet endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

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