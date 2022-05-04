ABD'de ISM hizmet endeksi nisanda beklentilerin aksine düştü - Son Dakika

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, nisanda aylık bazda 1,2 puanlık azalışla 57,1 değerine inerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ISM nisan ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, nisanda önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 57,1 değerine düştü.

Hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamayı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi 58,5 değerini alması yönündeydi. Endeks, martta 58,3 değerini almıştı.

Üretim endeksi, nisanda aylık bazda 3,6 puanlık artışla 59,1'e yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,5 puan azalarak 54,6 seviyesine indi. İstihdam endeksi de bu dönemde 4,5 puanlık azalışla 49,5'e geriledi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 17 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde daralma gösteren tek sektör enformasyon oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global de nisan ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 54,7'den 55,6 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, martta 58 olarak kaydedilmişti.

S&P Global'den yapılan açıklamada, büyümedeki yavaşlamaya rağmen üretim ve yeni siparişlerin hızla arttığı belirtildi.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.