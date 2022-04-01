ABD'de ISM imalat endeksi 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
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ABD'de ISM imalat endeksi 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

01.04.2022 17:26
ABD'de ISM imalat endeksi 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalışla 57,1'e gerileyerek Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalışla 57,1'e gerileyerek Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

ISM, mart ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 57,1'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin 59 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat büyümesinin yavaşladığına işaret eden endeks, şubatta 58,6 değerinde gerçekleşti.

Üretim endeksi martta aylık 4 puan azalarak 54,5 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 7,9 puan azalışla 53,8 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 3,4 puanlık artışla 56,3'e yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 15 alt sektörü büyüme kaydederken, sadece 2 sektör küçüldü. Daralan sektörler, ahşap ürünleri ile petrol ve kömür ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan mart ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 58,5'ten 58,8'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, şubatta 57,3 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, güçlü talep ve iyileşen beklentilerin artan maliyet baskıları ve Rusya- Ukrayna savaşının risklerine karşı koymasıyla ABD'de imalat büyümesinin mart ayında hızlandığı belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Eylül, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ISM imalat endeksi 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de ISM imalat endeksi 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
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