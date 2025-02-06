ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artışta

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1 Şubat itibarıyla 219 bine yükselerek beklentileri aştı.

06.02.2025 17:16
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada 219 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artışla 219 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 214 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 207 binden 208 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin kişi artarak 216 bin 750'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 25 Ocak ile biten haftada 36 bin artışla 1 milyon 886 bine yükseldi.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artışta - Son Dakika

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