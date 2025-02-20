ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artışta

Ekonomi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Şubat ile biten haftada 219 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi artışla 219 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 215 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 213 binden 214 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 1000 kişi azalarak 215 bin 250'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 8 Şubat ile biten haftada 24 bin artışla 1 milyon 869 bine çıktı.