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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düşüş gösterdi - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düşüş gösterdi

10.02.2022 17:25
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düşüş gösterdi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Şubat ile biten haftada beklentilerin üzerinde azalış göstererek 223 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Şubat ile biten haftada beklentilerin üzerinde azalış göstererek 223 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 5 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 223 bine düştü.

Beklentilerin üzerinde azalış göstererek 5 haftanın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 230 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 238 binden 239 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin artarak 253 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 29 Ocak ile biten haftada değişim göstermeyerek 1 milyon 621 bin seviyesinde seyretti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, Kovid-19 salgınında Omicron varyantının etkisinin azalmasıyla işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün devam ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düşüş gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düşüş gösterdi - Son Dakika
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