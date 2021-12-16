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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseliş gösterdi - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseliş gösterdi

16.12.2021 17:06
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseliş gösterdi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Aralık ile biten haftada 206 bin kişi ile piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Aralık ile biten haftada 206 bin kişi ile piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 11 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 206 bine çıktı. Bu dönemde beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşen başvurularının 200 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 184 binden 188 bine revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta 52 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin azalarak 203 bin 750 oldu ve Kasım 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 4 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 154 bin azalışla 1 milyon 845 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseliş gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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