ABD'de istihdam ocakta beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam, ocakta 467 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 4 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ocakta 467 bin kişi arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantıyla birlikte hızla artan vakalara rağmen piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 150 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının devam ettiği sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler, perakende ticaret ile ulaşım ve depolama oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, kasımda tarım dışı istihdamdaki artış 249 binden 647 bine yükseltilirken, aralık ayı verisindeki artış 199 binden 510 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranında sınırlı artış

ABD'de işsizlik oranı ise ocakta 0,1 puan artarak yüzde 4'e tırmandı.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren işsizlik oranının, geçen yılın son ayında olduğu gibi yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, ocakta 194 bin kişi artarak 6,5 milyona çıktı. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,3 puan artarak yüzde 62,2 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,5'e gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç 31,63 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, ABD'de istihdama ilişkin son verinin iş gücü piyasasının gücüne işaret ettiğini belirtti.