Üye Girişi
ABD'de istihdam ocakta beklentileri aştı - Son Dakika

ABD'de istihdam ocakta beklentileri aştı

04.02.2022 17:16
ABD'de istihdam ocakta beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam, ocakta 467 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 4 oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam, ocakta 467 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 4 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ocakta 467 bin kişi arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantıyla birlikte hızla artan vakalara rağmen piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 150 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının devam ettiği sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler, perakende ticaret ile ulaşım ve depolama oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, kasımda tarım dışı istihdamdaki artış 249 binden 647 bine yükseltilirken, aralık ayı verisindeki artış 199 binden 510 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranında sınırlı artış

ABD'de işsizlik oranı ise ocakta 0,1 puan artarak yüzde 4'e tırmandı.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren işsizlik oranının, geçen yılın son ayında olduğu gibi yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, ocakta 194 bin kişi artarak 6,5 milyona çıktı. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,3 puan artarak yüzde 62,2 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,5'e gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç 31,63 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, ABD'de istihdama ilişkin son verinin iş gücü piyasasının gücüne işaret ettiğini belirtti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstihdam, İşsizlik, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de istihdam ocakta beklentileri aştı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:11 'Bergen' filminden ilk fragman geldi! Kezzap atma sahnesi unutulmayacak
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
16:20 Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 17:23:34. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de istihdam ocakta beklentileri aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement