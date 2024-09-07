New York Borsası İstihdam Verileriyle Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası İstihdam Verileriyle Düşüşte

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrasında New York borsası sert düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 1,01 azaldı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de düşüş yaşadı. İstihdam verileri, ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeleri artırdı.

07.09.2024 00:16
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NEW New York borsası, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrasında günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,01 azalarak 40.345,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,73 azalışla 5.408,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 kayıpla 16.690,83 puana indi.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri, iş gücü piyasasının yumuşamaya devam ettiğine işaret ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

Haftalık değer kaybının yüzde 4,3'ü bulduğu S&P 500 endeksi, Mart 2023'ten bu yana en kötü haftasını geçirdi. Nasdaq endeksi de yüzde 5,8 düşüşle Haziran 2022'den bu yana en zayıf haftalık performansını kaydetti. Dow Jones endeksindeki haftalık düşüş de yüzde 3'e yaklaştı.

Ülkede tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 35,21 dolara yükseldi.

Analistler, geçen ay işsizlik oranındaki beklenmedik artışın resesyon korkularını tetiklediğini ve risk iştahını azalttığını anımsatarak, bu ay beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.

Gelecek hafta ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağına işaret eden analistler, verilerin Fed'in bu ayki faiz indiriminin boyutuna dair beklentileri şekillendirebileceğini aktardı.

İstihdam verilerinin yayımlanmasının hemen ardından Fed'in bu ay 50 baz puan faiz indirebileceğine dair olasılık artarken, gün sonunda eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi yapılacağına dair beklentiler öne çıktı.

ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeler, yatırımcıların riskli varlıklardan vazgeçmesine neden olurken, büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki değer kaybı dikkati çekti.

Tesla'nın hisseleri yüzde 8,5, Alphabet ile Nvidia'nın hisseleri yüzde 4, Amazon'un hisseleri yüzde 3,7, Meta'nın hisseleri yüzde 3,2, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,6 ve Apple'ın hisseleri yüzde 0,7 düştü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, ekonominin artık dengede olması ve enflasyonun yüzde 2'ye doğru bir yolda ilerlemesi nedeniyle politika duruşundaki kısıtlayıcılık derecesini azaltmanın artık uygun olduğunu söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da "Enflasyon ve iş gücü piyasasındaki ılımlılık konusunda kaydedilen ve devam eden ilerlemeyi göz önünde bulundurarak, önümüzdeki toplantımızda faiz oranını düşürmenin zamanının geldiğine inanıyorum." diye konuştu.

Faiz indirimlerinin hızının ve politika faizindeki toplam düşüşü belirlemenin gelecekte verilecek kararlar olduğuna işaret eden Waller, faiz indirimi sürecini bir sonraki toplantıda başlatmanın önemli olduğunu anlattı.

Waller, veriler daha büyük faiz indirimlerine ihtiyaç olduğunu gösterirse, bunu destekleyeceğini kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de iş piyasasının açıkça soğuduğu ve enflasyonda ilerleme kaydedildiği bir anda sıkılaştırma istenip istenmeyeceğini sordu.

Bunun sadece Fed'in eylül ayı toplantısıyla ilgili değil gelecek birkaç ay için soruları gündeme getirdiğini söyleyen Goolsbee, "İşlerin daha da kötüye gitmemesi için nasıl çaba göstereceğiz? Bana göre Fed'in karşı karşıya olduğu kritik zorluk bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası İstihdam Verileriyle Düşüşte - Son Dakika

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