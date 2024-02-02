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ABD'de İstihdam Verileri ve Teknoloji Hisseleri New York Borsasını Etkiledi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İstihdam Verileri ve Teknoloji Hisseleri New York Borsasını Etkiledi

ABD\'de İstihdam Verileri ve Teknoloji Hisseleri New York Borsasını Etkiledi

New York borsası, ABD'de beklentileri aşan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine bu yılın başında başlayabileceğine dair beklentilerin azalmasıyla karışık bir seyirle başladı. Teknoloji hisselerindeki yükselişe rağmen Dow Jones endeksi düşerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise artış gösterdi. ABD ekonomisindeki güçlü istihdam verileri, resesyon beklentilerini azaltırken, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimalini de erteleyebilir.

02.02.2024 18:47
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New York borsası, bilançolar sonrası teknoloji hisselerindeki yükselişe karşın ABD'de beklentileri aşan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine bu yılın başında başlayabileceğine dair beklentilerin azalmasıyla haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalışla 38.448,10 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artarak 4.916,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artışla 15.403,16 puana çıktı.

ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, ocak ayında 353 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu ve beklentilerin altında kaldı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da aynı dönemde yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artarak 34,55 dolara yükseldi. Ortalama saatlik kazançta bu dönemde kaydedilen artış Mart 2022'den bu yana en büyük artış oldu.

İş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösteren verileri ABD ekonomisinde resesyon beklentilerini azaltırken, Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimalleri kuvvetlendirdi.

Söz konusu veriler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası mart ayında faiz indiriminin olası olmadığının sinyalini vermesinin ardından geldi.

Analistler, Fed'in ekonomiyi soğutma çabaları neticesinde tarım dışı istihdamdaki artışın yavaşlamasını istediğini hatırlattı.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 20'ye geriledi.

Güçlü gelen istihdam verileri sonrası tahvil faizleri de yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 9 baz puan artışla yüzde 4'e çıktı.

Yoğun bilanço dönemi de piyasaların odağındaki yerini korurken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Meta ve Amazon'un hisselerindeki hareketlilik dikkati çekti.

Meta'nın hisseleri, şirketin geçen yılın son çeyreğinde karını 3 katına çıkarması, gelirini yüzde 25 artırması ve ilk temettüsünü açıklaması sonrası yüzde 17'nin üzerinde değer kazandı.

Amazon'un hisseleri de şirketin gelirinin yüzde 14 arttığını bildirmesinin ardından yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Apple'ın hisseleri ise şirketin Çin'de hayal kırıklığı yaratan satışları sonrası yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

Ayrıca, bilançolarını bugün açıklayan ABD'nin büyük enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri karışık sinyaller veren finansal sonuçları sonrası yatay seyrederken, Chevron'un hisseleri şirketin temettüsünü yüzde 8 artırmasının ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

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