ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta düşüşünü sürdürdü

15.09.2022 17:40
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta düşüşünü sürdürdü

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 1 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 azalarak düşüş göstermeye devam etti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 1 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 azalarak düşüş göstermeye devam etti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustosta ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azaldı.

Beklenenden az düşüş kaydeden ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,2 azalması öngörülüyordu. Düşüşünü 2'inci aya taşıyan ithalat fiyat endeksi, temmuzda da yüzde 1,5 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,8 yükseldi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 1,6 azaldı.

Beklentilerin üzerinde azalan ihracat fiyat endeksinin, yüzde 1,2 azalması tahmin ediliyordu. İhracat fiyat endeksi, temmuz ayında da yüzde 3,7 azalmıştı.

Endeks, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,8 arttı.

YORUMLAR
500
ABD'de Teksas'tan gönderilen kaçak göçmenler Harris'in evinin yakınına bırakıldı ABD'de Teksas'tan gönderilen kaçak göçmenler Harris'in evinin yakınına bırakıldı ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden Sırp lider Dodik'e 'kabadayı' nitelemesi ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden Sırp lider Dodik'e 'kabadayı' nitelemesi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta düşüşünü sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:53 Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 17:51:27. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement