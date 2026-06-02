ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Beklentilerin Üzerinde
ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Beklentilerin Üzerinde

02.06.2026 17:48
Nisan ayında ABD'de açık iş sayısı 7,6 milyonla piyasa beklentilerini aştı; işten ayrılmalar azaldı.

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, nisanda 7 milyon 618 bin ile piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 731 bin artışla 7 milyon 618 bine ulaşırken, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 6 milyon 860 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin mart ayı verisi 6 milyon 887 bin olarak kaydedilmişti.

Nisanda açık iş sayısı, profesyonel ve ticari hizmetler sektöründe artarken finans ve sigorta sektöründe azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 419 bin azalışla 5 milyon 116 bin oldu.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 399 bin azalarak 4 milyon 978 bine geriledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
