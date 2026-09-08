ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yatay seyrederek yüzde 3,6'da kaldı - Son Dakika
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ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yatay seyrederek yüzde 3,6'da kaldı

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ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ağustosta yüzde 3,6 seviyesinde yatay seyretti. Benzin fiyatındaki artış beklentisi yükselirken, işsizliğin artacağını düşünenlerin oranı Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta değişim göstermeyerek yüzde 3,6 oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi, ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentisi ağustosta önceki aya kıyasla yatay seyir izleyerek yüzde 3,6 oldu.

Tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3 olarak korunurken, orta vadeli enflasyon beklentisi 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye geriledi.

Benzin fiyatlarına ilişkin artış beklentileri, ağustosta yükselmeye devam etti. Tüketicilerin gelecek bir yılda benzin fiyatlarındaki artış beklentisi 1,7 puan yükselerek yüzde 4,6 oldu.

Maliyet artışı beklentileri, gıda için 0,3 puan artışla yüzde 5,3'e, sağlık hizmetleri için 0,2 puan yükselişle yüzde 9,1'e ulaştı.

Üniversite eğitimi için 0,3 puan artarak yüzde 6,1'e, kira için 0,7 puan yükselerek yüzde 6,6'ya çıktı.

İş gücü piyasasına ilişkin beklentiler ise karışık seyretti. İşsizlik ve iş bulma beklentileri kötüleşirken, iş kaybı ve işten ayrılma beklentileri bir miktar iyileşti.

İşsizlik oranının gelecek bir yılda daha yüksek olacağına ilişkin beklenti 1,6 puan artarak yüzde 44,4 oldu ve Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Anket katılımcılarının mevcut ve gelecekteki hanehalkı finansal durumlarına ilişkin beklentileri ile gelecekte krediye erişime ilişkin beklentileri kötüleşti.

Hanehalkı gelirlerinin gelecek bir yılda artacağına ilişkin beklenti değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kalırken, harcamalardaki artış beklentisi 0,3 puan artarak yüzde 5,2'ye çıktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Ağustos ayına ilişkin TÜFE verileri 11 Eylül'de açıklanacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yatay seyrederek yüzde 3,6'da kaldı - Son Dakika

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