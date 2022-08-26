Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklenenden az arttı - Son Dakika
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Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklenenden az arttı

26.08.2022 16:17
Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklenenden az arttı

ABD'de kişisel gelirler temmuzda yüzde 0,2 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD'de kişisel gelirler temmuzda yüzde 0,2 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. Ülkede kişisel gelirler, haziran ayında yüzde 0,7 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık yüzde 0,1 arttı.

Yavaşlama gösteren kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamalarındaki artış haziranda yüzde 1 olmuştu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,3'lük yükseliş gösterdi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,7 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziran ayında aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,8 artmıştı.

Analistler, temmuz ayında enflasyonun yavaşladığını ve tüketici harcamalarının neredeyse artış göstermediği, bunun ABD Merkez Bankası'na (Fed) agresif faiz artışlarını yavaşlatması için alan verebileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklenenden az arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklenenden az arttı - Son Dakika
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