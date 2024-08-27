ABD'de Konut Fiyatları Haziranda Yüzde 5,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Konut Fiyatları Haziranda Yüzde 5,4 Arttı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 artış kaydetti. Endeks, tüm zamanların en yüksek değerine ulaşırken, konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğu görüldü.

27.08.2024 17:17
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NEW ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller, haziran ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4'lük artış kaydetti.

Endeks, haziranda 325,23 değeriyle tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, mayısta yıllık yüzde 5,9 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 6,2 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında yüzde 6,9 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 9 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 8,7 ile San Diego ve yüzde 8,5 ile Las Vegas oldu. Konut fiyatlarının yüzde 0,8 arttığı Portland ise en düşük yıllık artış görülen şehir olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Konut Fiyatları Haziranda Yüzde 5,4 Arttı - Son Dakika

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