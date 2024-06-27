ABD'de Mal Ticareti Açığı İki Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mal Ticareti Açığı İki Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

ABD'de mal ticareti açığı, mayısta aylık yüzde 2,7 artışla 100,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, iki yılın en yüksek seviyesi olarak belirlendi. Mayıs ayında mal ihracatı 166,7 milyar dolar, mal ithalatı ise 267,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, toptan eşya stokları yüzde 0,6 artarak 901,6 milyar dolara, perakende stokları ise yüzde 0,7 artışla 796,8 milyar dolara yükseldi.

27.06.2024 16:25
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NEW ABD'de mal ticareti açığı, mayısta aylık yüzde 2,7 artışla 100,6 milyar dolar olurken, iki yılın en yüksek seviyesi kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artarak 100,6 milyar dolara yükseldi.

Ülkede geçen ay, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek mal ticareti açığı kaydedildi.

Piyasa beklentisi, ABD'nin mal ticareti açığının bu dönemde 96 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticareti açığı, nisanda 98 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 166,7 milyar dolar ve mal ithalatı 267,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toptan eşya stoklarının tutarı ise mayısta yüzde 0,6 artarak 901,6 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,7 artışla 796,8 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA

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