ABD\'de Mart Ayında Fabrika Siparişleri Arttı

Ekonomi

ABD'de fabrika siparişleri, martta yüzde 1,6 ile piyasa beklentileri dahilinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden fabrika siparişleri, şubat ayında yüzde 1,2 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,6, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,6'lık yükseliş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.