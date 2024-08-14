ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurular Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurular Arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,54'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 16,8 arttı. Konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 35 artış gösterdi.

14.08.2024 16:49
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,54'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 16,8 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 9 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 16,8'lik artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 35 arttı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 6,55'ten 6,54'e geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,03'ten 5,96'ya indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, 30 ve 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranlarının art arda iki haftadır düştüğünü ve daha yüksek faiz oranlarına sahip borçluların fırsatı değerlendirmesiyle yeniden finansman başvurularında güçlü bir artış yaşandığını belirtti.

Kan, konut satın almaya yönelik mortgage başvurularında kaydedilen artışın da potansiyel konut alıcılarının piyasaya yavaş yavaş yeniden girdiğini gösterdiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurular Arttı - Son Dakika

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