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ABD'de Mortgage Faiz Oranları Yükseldi, Başvurular Arttı - Son Dakika
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ABD'de Mortgage Faiz Oranları Yükseldi, Başvurular Arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,78'e yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 3,7 arttı. Konut satın alma başvuruları yüzde 8 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 7 azaldı. MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, faiz oranlarının artmasına rağmen satın alma faaliyetlerindeki yükselişin devam ettiğini belirtti.

ABD\'de Mortgage Faiz Oranları Yükseldi, Başvurular Arttı
24.01.2024 - 17:47,
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,78'e yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 3,7'lik artış kaydetti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 19 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini yayımladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 8 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 7 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,75'ten yüzde 6,78'e çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da 6,24'ten yüzde 6,31'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının geçen hafta hafif bir artış gösterdiğini ancak satın alma faaliyetlerindeki yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirtti.

Yeniden finansman başvurularının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğine işaret eden Kan, "Bu seviyelerdeki faiz oranlarıyla ev sahiplerinin yeniden finansman yapmaları için hala çok az teşvik var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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