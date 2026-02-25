ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşte

25.02.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 yıl vadeli mortgage faizi Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek %6,09 oldu.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,09 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, başvurular yüzde 0,4 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 20 Şubat'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 4 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,17'den yüzde 6,09'a indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,50'den yüzde 5,48'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının geçen hafta Hazine tahvil getirilerini takip ederek gerilediğini ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrıldı Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:26
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
17:16
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
17:09
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 18:49:09. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.