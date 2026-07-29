ABD'de Mortgage Faizleri Rekor Seviyede - Son Dakika
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ABD'de Mortgage Faizleri Rekor Seviyede

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30 yıl vadeli mortgage faizi %6,76'ya yükselirken, başvurular %6,4 azaldı. Alım gücü düştü.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,76'ya çıkarak Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 24 Temmuz'da sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,4 azaldı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 10 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,69'dan yüzde 6,76'ya yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,04'ten yüzde 6,15'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, geçen hafta petrol fiyatlarında görülen yükselişin ardından mortgage faizlerinin arttığını ve 30 yıl vadeli mortgage faizinin Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Faizlerdeki yükseliş eğiliminin yeniden finansman başvurularını önemli ölçüde etkilemeye devam ettiğini kaydeden Kan, bazı piyasalarda konut arzı artsa da yüksek faiz oranlarının birçok alıcı için konutun karşılanabilirliğine ilişkin sorunları artırdığını ve bunun da satın alma amaçlı mortgage başvurularındaki düşüşte etkili olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Mortgage Faizleri Rekor Seviyede - Son Dakika

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