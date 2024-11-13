ABD'de Mortgage Faizleri Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mortgage Faizleri Yükseldi

30 yıl vadeli mortgage faizi %6,86'ya çıkarken başvurular %0,5 arttı.

13.11.2024 18:16
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NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,86'ya yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 0,5 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 8 Kasım ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,5 ile 6 hafta aradan sonra yükseldi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 2 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,81'den yüzde 6,86'ya çıkarak temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 6,21 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından hazine tahvili faizlerinin yükselmesiyle mortgage faizlerinin de arttığını kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) da geçen haftaki 25 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğine işaret eden Kan, bu nedenle piyasaların pek etkilenmediğini ifade etti.

Kan, mortgage faiz oranlarındaki artışa rağmen başvuruların hafif arttığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Mortgage Faizleri Yükseldi - Son Dakika

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