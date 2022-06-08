ABD'de mortgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
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ABD'de mortgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi

08.06.2022 23:33
ABD'de mortgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de mortgage (konut kredisi) talebi, faiz oranlarının arttığı ve konut satışlarının yavaşladığı bir dönemde 22 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD'de mortgage (konut kredisi) talebi, faiz oranlarının arttığı ve konut satışlarının yavaşladığı bir dönemde 22 yılın en düşük seviyesine indi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,5 azaldı.

Böylece, ülkede motgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 5,33'ten yüzde 5,40'a yükseldi.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularındaki zayıflamanın mortgage talebini 22 yılın en düşük seviyesine çektiğini belirtti.

Kan, mortgage faiz oranlarının 4 hafta öncesine göre hala düşük olmasına rağmen yeniden finansman faaliyetini baskılamaya devam edecek kadar yüksek olduğunu aktardı.

Piyasanın düşük konut stoku ve son aylarda mortgage oranlarındaki artıştan zarar gördüğüne işaret eden Kan, satın alma gücüne yönelik zorlukların özellikle ilk kez konut alacakları etkilediğini ifade etti.

ABD'de mortgage oranları, yükselen enflasyona karşı ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomideki talebi azaltmak amacıyla izlediği sıkı para politikasının etkisiyle yıl başından bu yana hızlı bir yükseliş göstermişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de mortgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

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