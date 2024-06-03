ABD'de Nisan Ayında İnşaat Harcamaları Beklentinin Aksine Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Nisan Ayında İnşaat Harcamaları Beklentinin Aksine Azaldı

ABD\'de Nisan Ayında İnşaat Harcamaları Beklentinin Aksine Azaldı

ABD'de inşaat harcamaları nisanda yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 99 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi ise yüzde 0,2 artış yönündeydi. Kamu inşaat harcamaları yüzde 0,2 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,1 azaldı. Nisanda yıllık bazda ise inşaat harcamaları yüzde 10 arttı.

03.06.2024 17:53
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ABD'de inşaat harcamaları nisanda artış beklentisinin aksine yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 99 milyar dolar oldu.

İnşaat harcamalarına dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları martta da yüzde 0,2 azalmıştı.

Kamu inşaat harcamaları nisanda yüzde 0,2 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,1 azaldı.

İnşaat harcamaları nisanda yıllık bazda ise yüzde 10 arttı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Nisan Ayında İnşaat Harcamaları Beklentinin Aksine Azaldı - Son Dakika

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