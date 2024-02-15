ABD'de Ocak Ayında Perakende Satışlar Beklentilerin Üzerinde Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Ocak Ayında Perakende Satışlar Beklentilerin Üzerinde Azaldı

ABD\'de Ocak Ayında Perakende Satışlar Beklentilerin Üzerinde Azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında perakende satışlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşüş göstererek 700,3 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi ise bu dönemde aylık yüzde 0,2 azalma olacağı yönündeydi. Yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda, çeşitli mağaza perakendecilerinde, benzin istasyonlarında ve motorlu taşıtlarla parçalarının satıldığı yerlerde en yüksek oranda düşüş yaşandı. Ancak mobilya mağazaları ile yiyecek ve içeceklerin satıldığı mağazalardaki satışlarda ise artış kaydedildi.

15.02.2024 17:13
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NEW ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşüşle 700,3 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,2 azalacağı yönündeydi.

Geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydeden perakende satışlar, Aralık 2023'te yüzde 0,4 artışla 706,2 milyar dolar olmuştu.

Ülkede perakende satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Perakende satışlar geçen yıl aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,3 artış göstermişti.

Söz konusu dönemde satışlarda en yüksek oranda düşüş, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda, çeşitli mağaza perakendecilerinde, benzin istasyonlarında ve motorlu taşıtlarla parçalarının satıldığı yerlerde görüldü.

Aynı dönemde mobilya mağazaları ile yiyecek ve içeceklerin satıldığı mağazalardaki satışlarda ise artış kaydedildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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