ABD'de Özel Sektör İstihdamı Beklentilerin Altında - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Özel Sektör İstihdamı Beklentilerin Altında

Kasımda ABD özel sektörü istihdamı 146 bin kişi arttı, piyasa beklentisi ise 166 bin kişiydi.

04.12.2024 17:49
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ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 146 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı kasım ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı kasım ayında 146 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini karşılayamayan özel sektör istihdamının, bu dönemde 166 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin ekim ayı verisi ise 233 binden 184 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 17 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 42 bin, büyük ölçekli işletmelerde 120 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 140 bini hizmet sektöründe, 6 bini üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, kasımda yıllık ücret yüzde 4,8 arttı. Yıllık ücret artışı ekimde yüzde 4,6 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ay genelinde istihdam artışının sağlıklı olsa da sektörel performansların karışık olduğunu belirtti.

Richardson, imalat sektörünün bahardan bu yana kaydedilen en zayıf seviyede olduğunu, finansal hizmetler ile eğlence ve konaklama sektörlerinin de zayıf seyrettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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