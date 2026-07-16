ABD'de Perakende Satışlar Haziran'da Artış Gösterdi - Son Dakika
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ABD'de Perakende Satışlar Haziran'da Artış Gösterdi

16.07.2026 16:35
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ABD'de perakende satışlar haziranda aylık %0,2 artarak 768,6 milyar dolara yükseldi.

NEW ABD'de perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 768,6 milyar dolara yükseldi.

Haziranda piyasa beklentileri dahilinde yükseliş gösteren perakende satışlar, mayıs ayında yüzde 1 artmıştı.

Perakende satışlar haziranda yıllık bazda da yüzde 6,7 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde motorlu taşıt ve parça satıcıları, mağaza dışı perakendeciler, spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitap mağazaları, elektronik ve ev aletleri mağazaları, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları mağazaları ile yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde perakende satışlar yükseldi.

Buna karşın, mobilya mağazalarındaki satışlar yatay seyrederken, benzin istasyonları, gıda ve içecek mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, giyim mağazaları ve çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar düşüş gösterdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Perakende Satışlar Haziran'da Artış Gösterdi - Son Dakika

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