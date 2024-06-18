ABD'de Perakende Satışlarının Yavaşlaması New York Borsasını Etkiliyor

Ekonomi

New York borsası, ABD'de perakende satışların mayısta beklenenden az artması sonrası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artarak 38.802,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 5.477,77 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi 17.855,06 puan oldu.

???????ABD'de makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında yatay bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Analistler, yatırımcıların perakende satış verilerinin tüketimde yavaşlamaya işaret ettiğini ve bu durumun Fed'in faiz indirimi olasılığını artırabileceğini belirtti.

ABD'de sanayi üretimi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams bugün yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin "doğru yönde ilerlediğini" ifade etti.

Faiz indiriminden ne zaman yana olacağını söylemeyi reddeden Williams, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı.