ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre 13-19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 azalarak 477'ye düştü. Son bir yılda ise ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 53 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 82,63 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,64 dolar düzeyinde kapattı.

20.07.2024 09:17
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 477'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 53 azaldı.

Perşembe gününü 85,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,63 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 78,64 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Baker Hughes, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı - Son Dakika
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