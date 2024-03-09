ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 2 azalarak 504'e geriledi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayınlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Mart tarihlerinde bir önceki haftaya göre 2 azalarak 504 oldu.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 86 azaldı.
Perşembe gününü 82,96 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,08 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 78,01 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,93 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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Tunceli'de İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan bir proje kapsamında kurulan tesiste çalışan 11 kadın, kurutulmuş meyve ve sebzeleri üreterek satış yaparak gelir elde ediyor. Kadınlar, meyveleri yıkayıp dilimleyerek fırında kurutuyor ve doğal haliyle paketleyerek satışa sunuyor. Ayrıca, tesiste istiridye mantarı da yetiştiriliyor. Kadınlar, üretim tesisinde satış yapmanın yanı sıra ilerleyen dönemlerde satış noktaları belirlemeyi hedefliyor. Proje sayesinde kadınların istihdam imkanı bulduğu ve aile ekonomisine katkı sağladığı belirtiliyor.
Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamlandı. Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve doların fiyatları da yükseldi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kurulan Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yemek, turşu, mantı, erişte ve salça üreten kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor. Kooperatifte çalışan kadınlar, yaz dönemindeki üretimlerinin yanı sıra kışın da bazı kurumlar ve öğrenci yurdunun yemeklerini yapıyor. Kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçesine destek oluyor. Kooperatif Başkanı Suna Yalçın, kadının elinin değdiği her yerin çiçek gibi güzelleştiğini belirtti. Kooperatif, çevredeki köylerden ürün alarak satış yapıyor ve aynı zamanda restoran olarak da hizmet veriyor.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla TOBB'da düzenlenen oda ve borsa istişare toplantısına katıldı. Çintay, toplantıda yaptığı konuşmada, devlet desteklerinde KDV muafiyeti taleplerini iletti ve destek programlarında KDV muafiyeti getirilmesi gerektiğini vurguladı.
İstanbul'da tekstil işi yapan Sivaslı Mustafa Demirtaş ve Muşlu Sedat Demir, Muş'ta kurdukları üç tekstil fabrikasıyla 460 gence istihdam sağlayarak kent ekonomisine katkıda bulunuyor. Fabrikalarda üretilen çocuk giyim ürünleri İstanbul'a, yurt dışına ve iç piyasaya gönderiliyor. Gençlerin istihdam edilmesi için bölgede çok sayıda tekstil fabrikası kurulduğunu belirten işletme müdürü Adnan Elçin, fabrikaların kent ekonomisine yılda ortalama 100 milyon lira katkı sağladığını ifade etti. Girişimcilerden Sedat Demir ise yatırımlarını memleketine öncelik vererek gerçekleştirdiklerini ve yeni bir fabrika inşa ettiklerini söyledi. Çalışanlardan Gülsüm Akçil ise fabrikada çalışmanın kendisine özgüven kazandırdığını ve hayallerini gerçekleştirme imkanı sağladığını belirtti.
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