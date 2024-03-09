ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı

Muşlu ve Sivaslı Girişimciler İstanbul'da Tanıştı, Muş'ta 460 Gence İstihdam Sağladı

İstanbul'da tekstil işi yapan Sivaslı Mustafa Demirtaş ve Muşlu Sedat Demir, Muş'ta kurdukları üç tekstil fabrikasıyla 460 gence istihdam sağlayarak kent ekonomisine katkıda bulunuyor. Fabrikalarda üretilen çocuk giyim ürünleri İstanbul'a, yurt dışına ve iç piyasaya gönderiliyor. Gençlerin istihdam edilmesi için bölgede çok sayıda tekstil fabrikası kurulduğunu belirten işletme müdürü Adnan Elçin, fabrikaların kent ekonomisine yılda ortalama 100 milyon lira katkı sağladığını ifade etti. Girişimcilerden Sedat Demir ise yatırımlarını memleketine öncelik vererek gerçekleştirdiklerini ve yeni bir fabrika inşa ettiklerini söyledi. Çalışanlardan Gülsüm Akçil ise fabrikada çalışmanın kendisine özgüven kazandırdığını ve hayallerini gerçekleştirme imkanı sağladığını belirtti.