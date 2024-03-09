ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 2 azalarak 504'e geriledi. Baker Hughes'un verilerine göre, son bir yılda ise 86 azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 82,08 dolar seviyesinde tamamlarken, WTI tipi ham petrolün varili 78,01 dolardan kapandı.

09.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 2 azalarak 504'e geriledi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayınlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Mart tarihlerinde bir önceki haftaya göre 2 azalarak 504 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 86 azaldı.

Perşembe gününü 82,96 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,08 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 78,01 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,93 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Baker Hughes, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı - Son Dakika
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