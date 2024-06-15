ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 4 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 4 Azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre bu hafta 4 azalarak 488'e düştü. Son bir yılda ise toplamda 64 kule kapatıldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 82,62 dolar seviyesinde tamamlarken, WTI tipi ham petrolün varili 78,45 dolardan kapandı.

15.06.2024 10:43
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Haziran haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak 488'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 64 azaldı.

Perşembe gününü 82,75 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,62 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 78,45 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,62 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 4 Azaldı - Son Dakika

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