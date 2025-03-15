ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artış Gösterdi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8- 14 Mart haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 487 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 23 azaldı.

Perşembe gününü 69,88 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 67,18 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 66,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı.