ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artış Göstermekte

Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 482'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı.

Perşembe gününü 74,45 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,09 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,34 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 70,78 dolar seviyesinde tamamlamıştı.