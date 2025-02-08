ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ocak - 7 Şubat'ta bir önceki haftaya göre 1 artarak 480'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.

Perşembe gününü 74,29 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 74,66 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 70,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.