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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi

ABD\'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un haftalık verilerine göre 27 Ocak - 3 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre değişmeyerek 499'da sabit kaldı. Son bir yılda ise ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 110 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 77,33 dolar seviyesinde tamamlarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 72,28 dolar düzeyinde kapandı.

03.02.2024 12:45
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Ocak - 3 Şubat haftasında bir önceki haftaya değişiklik göstermeyerek 499'da sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.

Perşembe gününü 78,70 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 77,33 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,28 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 73,82 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi - Son Dakika


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