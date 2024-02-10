ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi

ABD\'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Şubat haftasında bir önceki haftaya değişiklik göstermeyerek 499'da sabit kaldı. Son bir yılda ise 110 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 81,97 dolar seviyesinde tamamladı. WTI tipi ham petrolün varili ise 76,60 dolar düzeyinde kapandı.

10.02.2024 09:27
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Şubat haftasında bir önceki haftaya değişiklik göstermeyerek 499'da sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.

Perşembe gününü 81,63 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,97 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,60 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 76,22 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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