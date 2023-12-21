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ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Aralıkta Eksi 10,5 ile Daralma Devam Ediyor - Son Dakika
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ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Aralıkta Eksi 10,5 ile Daralma Devam Ediyor

ABD Merkez Bankası Philadelphia Şubesi tarafından açıklanan verilere göre, aralık ayında imalat endeksi eksi 10,5'e düşerek sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi. Yeni sipariş endeksi eksi 25,6'ya düşerken, sevkiyat endeksi eksi 10,8 değerini aldı ve istihdam endeksi eksi 1,7'ye geriledi.

ABD\'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Aralıkta Eksi 10,5 ile Daralma Devam Ediyor
21.12.2023 - 17:43,
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ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralıkta eksi 10,5 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, aralık ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, endeks aralıkta geçen aya kıyasla 4,6 puan azalarak eksi 10,5'e düştü.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 3 değerini alması yönündeydi.

Son 19 ayın 17'sinde negatif değer alarak sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, kasımda da eksi 5,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, aralıkta 1,3'ten eksi 25,6'ya düşerken, sevkiyat endeksi 7 puan artmasına rağmen eksi 10,8 değerini aldı.

İstihdam endeksi de aynı dönemde 3 puan azalarak eksi 1,7'ye geriledi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Aralıkta Eksi 10,5 ile Daralma Devam Ediyor - Son Dakika
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