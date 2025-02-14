ABD'de Sanayi Üretimi Beklentileri Aştı

Ekonomi

NEW ABD'de sanayi üretimi, ocakta yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Bu dönemde beklenenden fazla artış kaydeden sanayi üretimi Aralık 2024'te yüzde 1 yükselmişti.

Sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda da yüzde 2 artış kaydetti.

İmalat sanayi üretimi ise ocakta artış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta yüzde 0,5 artış kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,3 puan artışla yüzde 77,8'e yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen kapasite kullanım oranının yüzde 77,7 olması öngörülüyordu.

Kapasite kullanım oranı, geçen ay yüzde 77,5 olmuştu.???????