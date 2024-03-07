ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği yüzde 3,2 arttı

Ekonomi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2'lik artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim- Aralık 2023 dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 arttı.

Şubat ayında yayımlanan öncü verilerde de tarım dışı iş gücü verimliliğinin yılın son çeyreğinde yüzde 3,2 arttığı öngörülmüştü.

Piyasa beklentileri, tarım dışı iş gücü verimliliği verisinin aşağı yönlü revize edilerek yüzde 3,1 olması yönündeydi.

İş gücü verimliliği, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 4,7 artmıştı.

Üretim, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 ve çalışma saati yüzde 0,3 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, Ekim-Aralık 2023 döneminde yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi. Ortalama verimlilik artışı ise 2023 genelinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,3'lük artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı.

Şubat ayında yayımlanan öncü verilerde birim emek maliyetinin söz konusu dönemde yüzde 0,5 arttığı öngörülmüştü.

Bu dönemde yüzde 0,7 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,1 düşmüştü.

Birim emek maliyeti 2023'ün dördüncü çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,5 yükseldi.