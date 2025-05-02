ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı

Nisanda tarım dışı istihdam 177 bin artarken, işsizlik oranı %4,2'de sabit kaldı.

02.05.2025 16:22
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ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 177 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdamın 138 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde sağlık hizmetleri, ulaştırma ve depolama, finansal faaliyetler ve sosyal yardım alanlarında istihdam artmaya devam ederken, federal hükümette azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin şubat ve mart ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış şubat için 117 binden 102 bine ve mart ayı için 228 binden 185 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı beklentilere paralel gerçekleşti

ABD'de işsizlik oranı, nisanda değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

Söz konusu dönemde işsizlik oranı beklentilere paralel gerçekleşti.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 82 bin kişi artarak 7 milyon 165 bine ulaştı. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,5'ten 62,6'ya çıktı.

Aynı dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,3 oldu. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 36,06 dolara çıktı.

Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın mart ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı - Son Dakika

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