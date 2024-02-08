ABD\'de toptan eşya stokları aralıkta beklenen seviyede arttı

Ekonomi

NEW ABD'de toptan eşya stokları, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin Aralık 2023'e ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artışla 897,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerine paralel yükseliş kaydeden toptan eşya stokları kasım ayında ise yüzde 0,4 azalmıştı.

Stoklar, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,7'lik düşüş kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 670,9 milyar dolar oldu. Toptan eşya satışları, kasım ayında yüzde 0,1 düşmüştü.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 1,6 artış gösterdi.