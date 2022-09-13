ABD'de ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı

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Piyasaların merakla beklediği ABD ağustos enflasyon verisi açıklandı. ABD'de enflasyon tahmin edilene uygun şekilde geriledi.

BEKLENTİ DAHA DÜŞÜKTÜ

ABD'de Temmuz ayı enflasyonu yıllık bazda 8,3 olarak gerçekleşti. Piyasaların dikkatle takip ettiği veri için Temmuz'daki yıllık yüzde 8,5 oranından Ağustos'ta yüzde 8,1'e düşmesi bekleniyordu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞTI

Çekirdek TÜFE yüzde 0,6 artışla yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. ABD verisi, Fed'den yüksek oranlı faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Fed enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarına başlamıştı. Dün, New York Fed'in açıkladığı raporda Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta gerilemeye devam ettiği bildirildi.

Bankanın ağustos Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 5,7 ile Ekim 2021'den bu yana, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,8 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

FAİZDE 75 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, ekim toplantısı için beklentiler 25 baz puanda yoğunlaşıyor.

ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

ABD'de haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon temmuz ayında hız kesti. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5'e geriledi.