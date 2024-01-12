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ABD'de Tüketici Enflasyonu Verileri New York Borsasını Etkiledi - Son Dakika
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ABD'de Tüketici Enflasyonu Verileri New York Borsasını Etkiledi

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen tüketici enflasyonu verileri sonrasında yatay seyirle tamamlandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalış gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın gelecekteki faiz indirimlerinin yavaş olabileceği ifade edildi.

ABD\'de Tüketici Enflasyonu Verileri New York Borsasını Etkiledi
12.01.2024 - 00:33,  Güncelleme: 00:34
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NEW New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen tüketici enflasyonu verileri sonrasında günü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 37.711,02 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 4.780,24 puana düşerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 14.970,18 puan oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz indirimlerinin daha yavaş olabileceğini gösterdiğini ifade ederek, Fed'in enflasyonist baskılara yanıt olarak kısıtlayıcı para politikası duruşunu koruyabileceğini kaydetti.

ÜFE verisinin açıklanmasının hemen ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi 8 baz puan artışla yüzde 4,07'ye yaklaşırken, daha sonra yüzde 4 seviyesinde dengelendi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Ocak ile biten haftada 202 bine gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 artarak 129 milyar dolara yükseldi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bu yıl enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşılamayacağını belirtti.

Mart ayının faiz indirimi için erken olduğunu düşündüğünü söyleyen Mester, enflasyondaki düşüşün devam ettiğine dair daha fazla kanıt gerektiğini kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun istikrar kazandığına ikna olmasının gerektiğini belirterek, enflasyon yüzde 2'ye yaklaştığında faiz oranlarını düşürmeye açık olduğunu anlattı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de 2023'ün enflasyonun düşürülmesi açısından iyi bir yıl olduğuna dikkati çekerek, Fed'in hala rahat bir şekilde kesinlikle enflasyonda ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu (borsa yatırım fonu) dün onaylaması ve ETF'lere yönelik emirlerin gelmeye başlamasıyla Bitcoin'in fiyatındaki artış dikkati çekti.

Gün içinde 49 bin dolara yaklaşarak Mart 2022'den bu yana en yüksek değerine ulaşan Bitcoin, TSİ 00.20 itibarıyla 46 bin 380 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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